В ГИБДД рассказали, кто пострадал в ночной аварии на юге Карелии

ДТП с иномаркой случилось в Пряжинском районе.
На 60 километре автодороги «Петрозаводск — Суоярви» 4 июня произошло ДТП. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции Карелии.
В 4.50 водитель Hyundai Solaris не справился с управлением транспортного средства. Автомобиль вылетел в кювет.
В результате аварии был травмирован 42-летний мужчина.
Напомним, ранее стало известно, что водитель выжил после кувырка легковушки через крышу. В ликвидации аварии принимали участие пожарные поселка Эссойла.
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