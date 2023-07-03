В ГИБДД рассказали, кто пострадал в ночной аварии на юге Карелии

ДТП с иномаркой случилось в Пряжинском районе.

На 60 километре автодороги «Петрозаводск — Суоярви» 4 июня произошло ДТП. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции Карелии.

В 4.50 водитель Hyundai Solaris не справился с управлением транспортного средства. Автомобиль вылетел в кювет.

В результате аварии был травмирован 42-летний мужчина.

Напомним, ранее стало известно, что водитель выжил после кувырка легковушки через крышу. В ликвидации аварии принимали участие пожарные поселка Эссойла.