В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Стали известны подробности вечернего ДТП с участием Владимира Любарского.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, наезд на главу города, бежавшего по проезжей части, совершил 25-летний водитель NISSAN ALMERA. Произошла авария в 19.25 вечера.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии.

Напомним, о ДТП, произошедшем вечером 12 ноября на Онежской набережной, сообщил сам градоначальник.

«Нахожусь в палате наблюдения БСМП. Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции. Не переживайте. Я в надёжных руках», — написал Любарский на своей странице в соцсети.