В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП в центре Петрозаводска

На пересечении улиц Анохина и Горького столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу 3 августа в 18.58 в Петрозаводске на пересечении улиц Анохина и Горького водитель Opel при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП пострадали оба водителя, в госпитализации не нуждаются.

Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.