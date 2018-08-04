В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП в центре Петрозаводска

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На пересечении улиц Анохина и Горького столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую пятницу 3 августа в 18.58 в Петрозаводске на пересечении улиц Анохина и Горького водитель Opel при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадали оба водителя, в госпитализации не нуждаются.
Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.
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