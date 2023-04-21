В ГИБДД рассказали подробности аварии на окраине Петрозаводска (ФОТО)

Водитель легковушки пошел на таран на перекрестке неравнозначных дорог.
В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии, произошедшей 24 июня на перекрестке улиц Гвардейская и Ключевая.
Там 49-летний водитель за рулем автомобиля Kia при проезде перекрестка неравнозначных дорог не уступил путь Renault Duster.
В результате ДТП травмы получили 77-летний водитель Renault и его 74-летняя пассажирка.
Напомним, авария произошла на улице Гвардейская в субботу, 24 июня, в 8.38 утра. Водитель легковушки пошел на таран кроссовера.
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