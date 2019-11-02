В ГИБДД рассказали подробности аварии с мусоровозом и легковушкой у Песков

Легковой автомобиль Daewoo Nexia и мусоровоз "КамАЗ" столкнулись на Соломенском шоссе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 1 ноября в 13.20 водитель Daewoo Nexia при прохождении правого поворота не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом".

"В результате происшествия водитель Daewoo, 25-летний мужчина, получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь", - уточнили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что для извлечения водителя спасателям пришлось срезать крышу иномарки.