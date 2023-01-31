В ГИБДД рассказали подробности аварии в Петрозаводске, где грузовик протаранил легковушку (ФОТО)

Авария, в которой пострадала водитель легкового автомобиля, произошла на Первомайском проспекте.
По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 13 февраля на Первомайском проспекте грузовик Isuzu под управлением 35-летнего водителя протаранил стоящий перед ним автомобиль «Лада Гранта».
В результате аварии травмы получила 51-летняя водитель легковушки — она была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, авария на Первомайском проспекте в участием грузовика и легковушки произошла в 8.50 утра в районе дома № 6.
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