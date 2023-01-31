В ГИБДД рассказали подробности аварии в Петрозаводске, где грузовик протаранил легковушку (ФОТО)

Авария, в которой пострадала водитель легкового автомобиля, произошла на Первомайском проспекте.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 13 февраля на Первомайском проспекте грузовик Isuzu под управлением 35-летнего водителя протаранил стоящий перед ним автомобиль «Лада Гранта».

В результате аварии травмы получила 51-летняя водитель легковушки — она была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, авария на Первомайском проспекте в участием грузовика и легковушки произошла в 8.50 утра в районе дома № 6.