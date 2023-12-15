В ГИБДД рассказали подробности инцидента с пенсионеркой на оживленном пешеходном переходе в Петрозаводске

Водитель, сбивший 76-летнюю женщину на Перевалке, покинул место ДТП.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии на Ругозерском переулке, где 18 декабря в 11.17 сбили пенсионерку.

За рулем автомобиля Volkswagen находился 39-летний водитель. Переходившая дорогу 76-летняя женщина была госпитализирована.

Водитель уехал с места ДТП, не сообщив в Госавтоинспекцию об аварии, но в течении 30 минут был найден. В отношении него составили административные материалы, в том числе за употребление спиртного после ДТП. За подобное нарушение водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей или лишение прав до 2 лет.

Напомним, авария попала на камеру виденонаблюдения 18 декабря. Как уточнили «Столице на Онего» в Минздраве, женщина поступила в нейрохирургическое отделение РБ СЭМП.