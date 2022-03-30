В ГИБДД рассказали подробности серьезной аварии с участием пешехода в Петрозаводске (ФОТО)

На улице Ригачина серьезно пострадал пенсионер.

Напомним, авария с участием пешехода произошла в среду, 20 апреля, на улице Ригачина. Под колеса автомобиля попал пешеход, перебегавший дорогу. От удара его перебросило через капот, после чего он рухнул на тротуар и уже не поднялся. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Сампо».

В Госавтоинспекции Карелии уточнили, что в аварии пострадал пенсионер — 65-летний мужчина, переходивший улицу Ригачина в районе дома № 64. Пешеход вышел на проезжую часть, не убедившись в безопасности своих действий.

В результате аварии пенсионер был травмирован. Само ДТП произошло в 15.34, наезд на пешехода совершил водитель за рулем автомобиля Chevrolet Lanos.

Ранее 20 апреля неизвестный водитель сбил 9-летнего ребенка в Сортавале. Маленький велосипедист с травмами оказался в больнице.