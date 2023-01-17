В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии в Карелии

На машину погибшего вынесло прицеп лесовоза.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в настоящий момент автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего на 461 километре автодороги «Сортавала», где столкнулись лесовоз и легковой автомобиль Renault Kaptur.

По предварительной информации, 59-летний водитель лесовоза допустил занос прицепа, тот вылетел на встречную полосу и столкнулся с Renault. От удара 41-летний водитель французского автомобиля погиб, его пассажирка попала в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, смертельная авария произошла на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе сегодня, 31 января, в 10.30 утра.