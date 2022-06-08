В ГИБДД разыскивают водителя, едва не сбившего женщину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Автоинспекторы карельской столицы разыскивают нарушителя, лихачившего на проспекте Ленина.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в столице Карелии разыскивается водитель, нарушивший в центре города сразу несколько правил дорожного движения.

В ГИБДД обратилась петрозаводчанка, которую едва не сбил лихач. На нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 37 на проспекте Ленина 21 июня в 20.35 неустановленный водитель на автомобиле Chevrolet Cruze не только не уступил ей дорогу, но и выехал на полосу встречного движения. Судя по видео, машина двигалась на достаточно высокой скорости.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев нарушения. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 71-59-00, 78-44-44.