В ГИБДД сообщили, какие улицы Петрозаводска будут чистить от снега в ночь на четверг

Автомобилистов предупредили, что машины на пути снегоуборочной техники будут эвакуированы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь со среды на четверг в городе планируются снегоуборочные работы на четной стороне улицы Ровио, четной стороне улицы Древлянка, на 2-м Внутриквартальном проезде.

В ГИБДД попросили водителей обращать внимание на дорожные знаки, в том числе временные, и не оставлять автомобили там, где они будут мешать уборке снега.

Там напомнили, что припаркованные с нарушениями машины будут эвакуированы на спецстоянку.