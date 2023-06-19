В ГИБДД сообщили подробности жесткой аварии в центре Петрозаводска (ФОТО)

В больницу с травмами попал водитель одного из автомобилей.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили подробности аварии, произошедшей вечером 19 июня на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина в Петрозаводске.

Как уточнили в ГИБДД, 60-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Renault Fluence, движущемуся со встречного направления прямо.

Травмы в аварии получил водитель Volkswagen, мужчину увезли в больницу.

Жесткая авария в центре Петрозаводска произошла вечером, в 20.42. Две иномарки разбились, столкнувшись на перекрестке недалеко от железнодорожного вокзала.