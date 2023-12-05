В ГИБДД сообщили, сколько человек погибли на дорогах Карелии в этом году

По итогам 11 месяцев этого года на дорогах республики погибли 74 человека и 703 - получили травмы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, по итогам 11 месяцев этого года на дорогах республики в 538 ДТП погибли 74 человека и 703 - получили травмы.



Так, напомним, 4 декабря, в 11.25, на трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелиипроизошла массовая авария.

Как было установлено, 35-летний водитель Toyota Hilux с прицепом, двигаясь в сторону Мурманска, начал совершать обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva.

После удара прицеп оторвался от машины и столкнулся с еще тремя автомобилями, двигавшимися за Chevrolet.

В ДТП пострадал 60-летний водитель Chevrolet, он был госпитализирован, 83-летняя пассажир той же машины погибла.



Также напомним, 5 декабря на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская в Петрозаводске столкнулись Subaru и троллейбус ЗиУ.



В результате травмирован 19-летний водитель легкового автомобиля, имеющий стаж вождения четыре месяца. Юношу госпитализировали с переломами ребер.