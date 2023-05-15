В ГИБДД сообщили, сколько с начала года случилось трагедий с пешеходами

В городской Госавтоинспекции поделились статистикой дорожных аварий с участием пешеходов.

В Петрозаводске за четыре месяца этого года сбили 25 пешеходов: 24 человека получили ранения, один погиб.



Ровно половину аварий провоцируют сами пешеходы: переходят дорогу на красный сигнал светофора, а также в неположенных местах, сообщили в ГИБДД карельской столицы.



Дорожные полицейские постоянно разъясняют элементарные правила безопасности самой незащищенной категории участников дорожного движения.



Для этого инспекторы выезжают в образовательные организации, на предприятия города, работают на улицах.