10:33, 29 Декабря 2018
В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП в Лахденпохском районе, где плита упала на проезжую часть
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В Лахденпохском районе упавшая с фуры на трассу бетонная плита спровоцировала ДТП, в котором пострадали люди, сообщили в ГИБДД Карелии.
Авария произошла в 11.20 в Лахденпохском районе на 203 км автодороги "Сортавала".
Ранее в ГИБДД сообщили, что в ДТП пострадали 26-летний водитель, а также женщина с детьми 3 лет и 6 месяцев. Все они – жители Санкт-Петербурга. Пострадавшие госпитализированы.
От управления поступила новая информация: пострадали 26-летний водитель, женщина и 3-летний ребенок.
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