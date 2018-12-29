В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП в Лахденпохском районе, где плита упала на проезжую часть

В Лахденпохском районе упавшая с фуры на трассу бетонная плита спровоцировала ДТП, в котором пострадали люди, сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла в 11.20 в Лахденпохском районе на 203 км автодороги "Сортавала".

Ранее в ГИБДД сообщили, что в ДТП пострадали 26-летний водитель, а также женщина с детьми 3 лет и 6 месяцев. Все они – жители Санкт-Петербурга. Пострадавшие госпитализированы.

От управления поступила новая информация: пострадали 26-летний водитель, женщина и 3-летний ребенок.