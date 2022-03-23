В Гидрометцентре пообещали россиянам теплое лето

В первые летние месяцы во многих регионах страны ожидается дефицит осадков с температурой около или выше нормы.

В июне и июле во многих регионах России ожидается дефицит осадков с температурой около или выше нормы. Низких температур не прогнозируется, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в ТАСС ко Всемирному метеорологическому дню.

«В июне в северной половине европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири, [на] северной половине Красноярского края и других регионах температурный класс выше нормы, дефицит осадков также на севере прогнозируется», — сказал он.

Вильфанд отметил, что этот прогноз ориентировочный, и более точные прогнозы будут отличаться.

По его словам, в июле на большей части территории России температура будет около нормы. «В Ямало-Ненецком округе, на Таймыре, на Севере и в центре Красноярского края температура выше нормы. Но низких и холодных месяцев вы не видите, и заранее прогнозирую, что не увидите: температурный фон будет около и выше нормы. Дефицит осадков на европейской территории в западной половине, на юге западной Сибири, в северной половине Чукотке, Якутии, Магаданской области», — добавил он.