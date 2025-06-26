здоровье работа экология
реклама на сайте
Автовокзал Петрозаводска опубликовал новое расписание автобусов
26.06.2025 13:40
В Госдуме рассказали, что изменится для россиян в июле
30.06.2025 10:00

В ГИМС Костомукши напомнили о правилах катания на сапбордах

Новости. Общество
14:00, 16 Июля 2025
фото: © ГИМС Костомукши / VK

Новости партнеров

Сотрудники ГИМС в Костомукше во время рейда выявили многочисленные нарушения в использовании сапов.

Большинство нарушителей — женщины. Они катаются на сапах вместе с детьми и без спасательных жилетов, обратили внимание в ГИМС.

— На замечания инспекторов ГИМС об отсутствии спасательных жилетов, высказывали негодование и с неохотой выполняли требования выйти на берег, одеть спасательные жилеты и продолжить катания на сапах, — говорится в сообщении.

Сапборды, действительно, сейчас набирают популярность. Но не все представляют, какие опасности могут скрываться за безобидным, на первый взгляд, развлечением. В ГИМС напомнили о трагедии во Владивостоке, когда двое сапбордистов вышли в море и погибли.

В ведомстве напомнили о правилах, которые могут уберечь при катании на сапах. Прежде всего, необходимо проверить сам сап на исправность. Также важно учитывать погодные условия: высота волны не должна превышать 25 см, какое течение, есть ли опасные места (камни, коряги). Необходимо использовать спасательный или страховочный по размеру жилет яркой раскраски, чтобы быть заметней на воде, обязательно привязывать сапборд к ноге специальным страховочным тросом (лиш), надевать шлем, который убережет голову при опрокидывании доски на мелководье. Также спасатели рекомендуют брать с собой заряженный телефон в водонепроницаемом чехле.

— Детей до 10 лет не стоит отправлять в самостоятельное плавание на сапборде, не стоит далеко отходить от берега и в обязательном порядке надо иметь подстраховку на берегу или с маломерного судна, — говорят спасатели.

Несколько лет уже обсуждается необходимоть законодательного регулирования катания на сапах. Но пока только на словах. По мнению зампреда Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэля Марданшина, для начала нужно дать определение сапам, четко прописать порядок их применения и требования по эксплуатации — определить, куда нельзя заплывать, ввести обязанность надевать спасательный жилет. Следующим шагом следует предусмотреть ответственность за нарушение этих правил, — отметил депутат. Требования нужно сформулировать и для тех, кто сдает сапы в аренду.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2025, 09:45
В России появятся новые основания для лишения гражданства
11.07.2025, 09:30
Работодатели назвали главные причины отказа в приеме на работу
11.07.2025, 16:10
1000 рублей и дороже: на набережной Петрозаводска открылась ярмарка «Земляничное лукошко»
14.07.2025, 17:05
«Я инвестор, мне не надо торгов»: как в Карелии раздают земельные участки и почему это хорошо
11.07.2025, 09:00
Аэропорт «Пулково» снова приостановил работу
10.07.2025, 13:45
В Карелии на берегу озера Сямозеро появились новый глэмпинг и аквапарк

Чтиво

03.07.2025 12:25
Частная жизнь
«Она увидела, заплакала и убежала». Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает их реакцию
Алёна Мак – художник, поэт и писатель. Не просто художник, а уличный художник-портретист со своим очень ярким стилем. Она пишет пастелью яркие портреты гостей Онежской набережной в Петрозаводске практически каждый день.
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
26.06.2025 15:53
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль урожая садовой клубники «Земляничное лукошко» стартовал в Петрозаводске
11.07.2025 13:46
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение