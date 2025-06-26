В ГИМС Костомукши напомнили о правилах катания на сапбордах

Сотрудники ГИМС в Костомукше во время рейда выявили многочисленные нарушения в использовании сапов.

Большинство нарушителей — женщины. Они катаются на сапах вместе с детьми и без спасательных жилетов, обратили внимание в ГИМС.

— На замечания инспекторов ГИМС об отсутствии спасательных жилетов, высказывали негодование и с неохотой выполняли требования выйти на берег, одеть спасательные жилеты и продолжить катания на сапах, — говорится в сообщении.

Сапборды, действительно, сейчас набирают популярность. Но не все представляют, какие опасности могут скрываться за безобидным, на первый взгляд, развлечением. В ГИМС напомнили о трагедии во Владивостоке, когда двое сапбордистов вышли в море и погибли.

В ведомстве напомнили о правилах, которые могут уберечь при катании на сапах. Прежде всего, необходимо проверить сам сап на исправность. Также важно учитывать погодные условия: высота волны не должна превышать 25 см, какое течение, есть ли опасные места (камни, коряги). Необходимо использовать спасательный или страховочный по размеру жилет яркой раскраски, чтобы быть заметней на воде, обязательно привязывать сапборд к ноге специальным страховочным тросом (лиш), надевать шлем, который убережет голову при опрокидывании доски на мелководье. Также спасатели рекомендуют брать с собой заряженный телефон в водонепроницаемом чехле.

— Детей до 10 лет не стоит отправлять в самостоятельное плавание на сапборде, не стоит далеко отходить от берега и в обязательном порядке надо иметь подстраховку на берегу или с маломерного судна, — говорят спасатели.

Несколько лет уже обсуждается необходимоть законодательного регулирования катания на сапах. Но пока только на словах. По мнению зампреда Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэля Марданшина, для начала нужно дать определение сапам, четко прописать порядок их применения и требования по эксплуатации — определить, куда нельзя заплывать, ввести обязанность надевать спасательный жилет. Следующим шагом следует предусмотреть ответственность за нарушение этих правил, — отметил депутат. Требования нужно сформулировать и для тех, кто сдает сапы в аренду.