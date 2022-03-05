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В гипермаркетах «Лента» ограничили продажу некоторых товаров

Новости. Экономика
22:30, 06 Марта 2022
фото: Екатерина Кузьмина / РБК

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«Лента» ввела ограничения на продажу некоторых товаров в магазинах сети и онлайн «в одни руки», сообщают РИА Новости.

«Лента» ограничила количество товаров, которые сможет приобрести за раз один покупатель в магазинах сети или при заказе онлайн, заявили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.

Ранее Минпромторг России разрешил торговым сетям вводить ограничения на реализацию некоторых социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как пояснили в ведомстве, с инициативой выступили сами торговые сети. Это необходимо, чтобы минимизировать риски приобретения продуктов питания перекупщиками, — для социально значимых из них по договоренностям с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка. Такие меры уже приняли «Ашан» и X5 Group.

Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, приправы, мясную и рыбную консервацию, масла, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.

«Лента» - одна из крупнейших розничных сетей в России. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 13,646 миллиарда рублей, упав на 21,8%. Основной акционер – «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая владеет 77,99% в капитале ретейлера.

В столице Карелии Петрозаводске работают два гипермаркета компании «Лента».

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