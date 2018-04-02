В главном вузе Карелии продолжается конкурс "Мисс ПетрГУ-2018"

Представляем одну из конкурсанток – будущего юриста Анастасию Дубинину.

На кастинг конкурса, который проводит Петрозаводский государственный университет, 13 марта пришло больше 40 человек. Финал, в котором примут участие 13 конкурсанток, планируется провести в мае.

Сейчас девушки занимаются на различных мастер-классах и выполняют задания организаторов. Среди прочего участницам конкурса предложили рассказать о себе в стиле "одна неделя из жизни" в виде фотопостов, передать свое настроение с комментариями и сделать свой влог, представить себя видеоблогером.

С задачей успешно справилась 19-летняя Анастасия Дубинина. Вот что рассказала девушка о себе:

- Всем привет! Меня зовут Анастасия Дубинина, мне 19 лет и я учусь на 2-м курсе института экономики и права (ИЭП) на факультете юриспруденции. Главными своими качествами считаю воспитание, трудолюбие и прямолинейность. Пойти на проект "Мисс ПетрГУ" - это для меня как вызов самой себе. Попробовать что-то новое, получить новые знакомства, связи и, конечно же, реализовать себя как личность.

Из представленных фотографий на сайте gubdaily.ru можно сделать вывод, что Настя – девушка с множеством интересов. Для нее важна семья ("Моя сестренка – моя душа", - пишет красавица), учеба в вузе, любимый человек, полноценный отдых и, конечно же, здоровый образ жизни. Анастасия любит гулять по родному Петрозаводску, ходит в спортзал, посещает салоны красоты.

Больше фото конкурсантки – на сайте gubdaily.ru.