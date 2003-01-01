В главный собор Петрозаводска прибыла икона всех святых Карелии

Икона «Собор Святых Карельского Края» прибыла в Кафедральный Александро-Невский собор Петрозаводска.

Фотографию опубликовал фотограф Илья Тимин. На иконе упомянуты все «Святые в земле Карельской просиявшие». Это и святые самых ранних времен, когда Христианство только пришло в Карелию и те, кто принял мученическую смерть и был прославлен в лике святых во времена гонений на церковь в XX веке.

— Скоро приход Александро-Невского собора Петрозаводска официально презентует икону, а пока только одна фотография — настоятель храма, протоиерей Иоанн Тереняк внимательно осматривает прибывшую святыню, написанную в иконописной мастерской Православного прихода храма Рождества Богородицы города Кондопога, — подписал снимок Илья Тимин.

