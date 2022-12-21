В глубинке Карелии гонец оставил радушного хозяина застолья без 45 тысяч рублей

В Калевальском районе гость опустошил карточку хозяина пьяной вечеринки и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района обратился местный житель с сообщением о хищении денег с банковского счёта. Это произошло после того, как он устроил у себя пьяную вечеринку с огромным количеством гостей.

Полицейские установили обстоятельства происшествия, круг, возможно, причастных лиц, а затем — подозреваемого. Как выяснилось, во время застолья хозяин денег попросил одного из присутствующих пополнить запасы на столе. Для этого он дал гостю свою банковскую карту, назвал парольную информацию.

Гонец вернулся с продуктами, но позднее, по версии следствия, воспользовался картой в личных корыстных целях — обналичил 45 тысяч рублей, впоследствии потратив их на алкоголь и закуски.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит 40-летнему ранее судимому фигуранту, — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.