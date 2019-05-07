В Петрозаводске на пожаре в подвале дома нашли труп

Пожар произошел ночью 7 мая на ул. Куйбышева, сообщили в МЧС Карелии.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в 1.19 на ул. Куйбышева,19. В результате уничтожен бытовой мусор на площади 3 кв м в подвале подъезда №2. Причина – неосторожное обращение с огнем.

В МЧС рассказали, что в подвале был обнаружен труп.

Информация уточняется.