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Новости. Происшествия
10:52, 07 Мая 2019
фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В Петрозаводске на пожаре в подвале дома нашли труп

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Пожар произошел ночью 7 мая на ул. Куйбышева, сообщили в МЧС Карелии.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в 1.19 на ул. Куйбышева,19. В результате уничтожен бытовой мусор на площади 3 кв м в подвале подъезда №2. Причина – неосторожное обращение с огнем.

В МЧС рассказали, что в подвале был обнаружен труп. 

Информация уточняется. 

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Комментарии

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zanoza
2019-05-07 11:11:38
А сколько ещё таких подвальных бомж-отелей в городе?
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