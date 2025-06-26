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В горном парке Рускеала продолжается строительство веревочных трасс

Новости. Спорт
18:00, 07 Июля 2025
фото: © Горный парк Рускеала / VK

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Для туристов-любителей экстрима в горном парке продолжают обустраивать 28-метровую башню с веревочными трассами.

Как рассказали в паблике парка в ВК, рабочие монтируют качели и веревочные трассы.

«Смонтировали в Горном парке Рускеала раму качелей (к концу июля запустим) и первые полки из сетей на спуск с веревочных трасс «Башни». Их запустим уже явно не раньше сентября», — уточнили сотрудники парка.

Напомним, высота башни — 28 метров, а веревочные трассы поднимаются на высоту до 18 метров. На высоте 24 метра разместится универсальная обзорная площадка, к которой будет вести сеть подвесных мостов, являющихся частью будущей виа ферраты на соседних скалах. Виа феррата — термин, принятый в альпинизме. Обозначает скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии).

Главная особенность веревочного парка — непрерывный спиральный подъем. Без разделения на уровни, трассы постепенно усложняются, предлагая 44 препятствия. При этом можно легко спуститься пешком с любой точки маршрута. Подробно о будущем объекте сотрудники парка рассказали на видео еще весной.

В видео говорится о запуске парка этим летом, но сейчас уже понятно, что сроки будут сдвинуты, поскольку в приоритете безопасность. 

Для обеспечения безопасности будет использоваться стандартная система страховки с перестежкой, а также дополнительные страховочные сети, чтобы сделать парк максимально безопасным.

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