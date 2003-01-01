В горном парке «Рускеала» пройдёт концерт известного петербургского пианиста

Музыкант Павел Андреев выступит с авторской программой на проекте «Рояль в каньоне».
6 сентября в 21:00 в горном парке «Рускеала» состоится восьмой концерт петербургского пианиста и композитора Павла Андреева «Рояль в каньоне» (0+), сообщили на сайте туристического комплекса.
— Тема выступления — Бесконечность. Вас ожидает музыкальное путешествие, где каждая нота становится отражением вечности, а звуки, разливаясь по водной глади и мраморным стенам, обретают новую глубину. В программе — лучшие сочинения Павла Андреева и произведения из нового альбома композитора «Infinity». Участие в представлении также примет скрипач Андрей Проказин, — рассказали там.
Концерт будет длиться около полутора часов. Стоимость билетов для взрослых стартует от 1900 рублей, для студентов и пенсионеров — от 1350 рублей, а для школьников — от 950 рублей. Забронировать места можно в кассах горного парка или онлайн на сайте.