В городах России начнут монтировать киргизские лифты

Лифтостроительный завод из Киргизии в ближайшее время начнет поставки в РФ.

Киргизский лифтостроительный завод Sky Elevators в ближайшее время начнет поставки продукции в Российскую Федерацию. Об этом говорится в сообщении компании, полученном ТАСС.

«В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики с участием министра Данияра Амангельдиева прошло подписание соглашения между первым лифтостроительным заводом в Кыргызстане «Скай элеваторс» и российской компанией АО «УК» Технопарк Торгмаш». Стороны договорились о поставках кыргызстанских лифтов в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Глава компании Рахат Жунушбаева отметила, что завод активно работает над «усилением экспорта кыргызстанских лифтов».

«Для нас это большой шаг вперед в деле продвижения экспорта кыргызстанской продукции. Мы хотим, чтобы нашу страну знали и как страну, в которой развивается промышленность. В целом, мы работаем над улучшением конкурентоспособности наших отечественных лифтов с точки зрения качества, инноваций и цены. Надеемся, что в дальнейшем объемы экспорта будут увеличиваться», — заявила Жунушбаева.

Сроки и объемы поставок в РФ не указываются.

Первый лифтостроительный завод в Киргизии выпускает продукцию с использованием технологий южнокорейских предприятий. Он производит как пассажирские, так и грузовые лифты.