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В городе бумажников Карелии мужчина разбил стеклянные двери в банке после ссоры с девушкой

Новости. Криминал
14:20, 17 Февраля 2022
фото: © tut-magaz.ru

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В Кондопоге молодой человек стал фигурантом уголовного дела о вандализме.

В кондопожскую полицию поступило сообщение о повреждении имущества в одном из банков. В помещении финансовой организации, расположенной в городе бумажников, оказались разбиты стеклянные двери. Ущерб был оценен в 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Участковый установил обстоятельства происшествия и личность подозреваемого – 25-летнего кондопожанина. Ранним зимним утром в банк зашла пара, при этом между девушкой и молодым человеком вспыхнула ссора. Как выяснил полицейский, молодой кондопожанин нанес ногами несколько ударов по остекленным дверям, а затем скрылся.

Расследование уголовного дела о вандализме продолжается.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске ищут вандала, сломавшего шлагбаум во дворе жилого дома на набережной.

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Комментарии

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кир
2022-02-17 14:40:30
Он такой, а я такая.
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