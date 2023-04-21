В городе бумажников Карелии нашлись пропавшие братья-школьники

Криминальной составляющей в исчезновении Евгения и Данилы Г. 2014 и 2010 годов рождения нет.

Как сообщили «Московскому Комсомольцу» в полиции, двое мальчиков, братья Евгений и Данила 2014 и 2010 годов рождения, пропавшие в Кондопоге 13 июня, найдены.



Сейчас они уже дома.

Криминальной составляющей в их исчезновении нет, пишут коллеги из «МК в Карелии». Напомним, они пропали вечером 13 июня.