В городе бумажников Карелии сбили 95-летнего пенсионера (ФОТО)

О ДТП в Кондопоге рассказали в Госавтоинспекции региона.
Авария в городе Кондопога произошла 19 июня в районе дома № 19 по улице Калинина.
Около 11 утра 59-летний мужчина за рулем Renault Logan при движении задним ходом наехал на 95 — летнего пешехода.
В результате пенсионер был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в ГИБДД рассказали подробности жесткой аварии в самом центре Петрозаводска, где две иномарки не поделили перекресток на главной улице города.
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