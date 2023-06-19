В городе бумажников Карелии сбили 95-летнего пенсионера (ФОТО)

О ДТП в Кондопоге рассказали в Госавтоинспекции региона.

Авария в городе Кондопога произошла 19 июня в районе дома № 19 по улице Калинина.

Около 11 утра 59-летний мужчина за рулем Renault Logan при движении задним ходом наехал на 95 — летнего пешехода.

В результате пенсионер был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в ГИБДД рассказали подробности жесткой аварии в самом центре Петрозаводска, где две иномарки не поделили перекресток на главной улице города.