В городе бумажников в Карелии женщина на отечественном автомобиле сбила мужчину-пешехода

Авария произошла 27 мая в Кондопоге.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Кондопоге в районе дома по адресу: улица Советов, 148, произошло ДТП с участием пешехода.

В 19.00 водитель автомобиля LADA Granta, 37-летняя женщина, сбила пешехода, мужчину 40 лет. В результате ДТП пешеход был травмирован. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

Напомним, в Петрозаводске вечером 27 мая автомобиль жестко сбил выбежавшего на дорогу пешехода.