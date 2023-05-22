В городе горняков Карелии на улице поставили шахматы в виде героев знаменитого эпоса

Уличные шахматы в виде героев карело-финского эпоса «Калевала» установили в Костомукше, сообщили в местном информационно-туристском центре.

Во дворе центральной библиотеки Костомукши на улице Антикайнена, 13 установили уличные карельские шахматы (Karjalaini šakki) в образе известных героев эпоса «Калевала».



«Проект Karjalaini šakki («Карельские шахматы») направлен на сохранение уникальной этнографической среды проживания коренных народов и популяризацию национальной культуры в Костомукшском городском округе», - говорится в пресс-релизе информационно-туристкого центра города горняков. .



В уличные шахматы могут играть все желающие.