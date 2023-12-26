В городе горняков Карелии сбили пенсионера

Об аварии в Костомукше сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Авария с участием пешехода произошла в Костомукше в четверг, 28 декабря, в 12.30.
Автомобиль Chevrolet Niva на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
В результате аварии 62-летний пешеход получил травмы.
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