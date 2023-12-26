В городе горняков Карелии сбили пенсионера

Об аварии в Костомукше сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария с участием пешехода произошла в Костомукше в четверг, 28 декабря, в 12.30.

Автомобиль Chevrolet Niva на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии 62-летний пешеход получил травмы.