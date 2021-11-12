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В городе горняков Карелии женщина на внедорожнике устроила массовое ДТП с пострадавшими

Новости. Происшествия
12:02, 26 Декабря 2021
фото: ГИБДД Карелии

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При столкновении четырех автомобилей в Костомукше пострадала девушка - водитель малолитражки, сообщил в ГИБДД Карелии.

В субботу, 25 декабря, в 15.45 в Костомукше на 205 км автодороги «Кола» 45-летняя женщина, управляя автомобилем Great Wall, при совершении поворот направо не справилась с управлением и допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ», за рулем которого был 36-летний водитель.

После произошло столкновение с автомобилем Toyota Yaris, в результате аварии, автомобиль откатился назад и столкнулся с автомобилем Opel под управлением 31-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 28-летняя водитель автомобиля Toyota Yaris. По факту ДТП проводится проверка.

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