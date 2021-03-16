В городе горняков в Карелии прокуратура обнаружила 9 сайтов с запрещенной информацией

В Костомукше 9 сайтов торговали водительскими правами, дипломами и аттестатами, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши в ходе мониторинга интернета выявила 9 сайтов с информацией о продаже водительских удостоверений, дипломов о высшем образовании и аттестатов о среднем образовании государственного образца. На сайтах содержались сведения о стоимости и способах приобретения указанных документов.

Действия по приобретению или сбыту официальных документов, предоставляющих права, а также их подделка в целях использования либо сбыта влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Федеральным законом распространение информации данной категории запрещено.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор Костомукши направил в суд административные исковые заявления о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.