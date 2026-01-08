В городе Карелии отменены автобусы из-за нехватки водителей после новогодних праздников

С 9 по 11 января 2026 года в городе Сегежа (Республика Карелия) не будут осуществляться автобусные рейсы по муниципальным маршрутам № 3 и № 4. Причиной отмены стало отсутствие водителей.

фото: © Сегежский муниципальный округ