В городе Карелии перенесли восстановление холодного водоснабжения

Глава Медвежьегорского района сообщил о переносе сроков восстановительных работ в райцентре.

Глава администрации Медвежьегорского района Карелии Максим Антипов сообщил о переносе восстановительных работ в райцентре, связанных с подачей холодной воды в дома жителей города.

Ремонт начнется сегодня, 7 января, с 12.00 и до устранения последствия аварии по адресу: улица Максима Горького, 4.

«Под отключение попадут 23 жилых многоквартирных дома, 1 магазин по следующим адресам: улица М. Горького дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.18,19,20, 5а, 5б, 15а, 7б. Также под отключение попадают социальные объекты: детский садик № 2 по ул. М. Горького д. 7а (дети на каникулах), котельная «Модульная» по улице Ленина д. 27 (запас воды имеется).

Максим Антипов уточнил, что в связи с проведением работ будет перекрыта дорога от здания «ЗАГС» до магазина по улице Горького, 4.

Ранее предполагалось, что восстановительные работы после аварии, оставившей часть домов в Медвежьегорске без холодной воды, будут проводиться 8 января.