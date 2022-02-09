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В городе Карелии с аварийным водопроводом будут искать подземную воду за 50 млн рублей

Новости. Общество
07:30, 11 Февраля 2022
фото: со страницы главы Минстроя Карелии Виктора Россыпнова

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Поиском и оценкой подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения за 50 миллионов 068 тысяч рублей планируют заняться в Кеми и Рабочеостровске.

Данная информация появилась на сайте «Госзакупок».

Заказчиком выступает Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океан. Как прописано на сайте, подать заявку на участие в электронном конкурсе можно до 25 февраля. Результаты будут объявлены 2 марта.

Основанием для проведения работ указан перечень новых объектов по увеличению прироста запасов подземных вод в вододефицитных районах за счет средств федерального бюджета.

Поиск будут проводить в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды».

«Целью проведения работ является подготовка ресурсной базы подземных вод для решения проблемы водоснабжения Кеми и поселка Рабочеостровск за счет подземного источника с оценкой запасов подземных вод в количестве 4,3 тысяч кубических метров в сутки», - указано в документах.

Напомним, что в конце 2021 года в Кеми произошла крупная авария на водпроводе, город остался на несколько дней без воды.

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