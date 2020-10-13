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13.10.2020 14:40

Ведущие телешоу "Орел и Решка" спрятали в Карелии 100 долларов

Новости. Общество
11:26, 14 Октября 2020
фото: © Василий Чалых/паблик Вконтакте "Бегущая строка | Афиша и новости Сортавала"
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Жители Сортавалы искали клад, спрятанный ведущими трэвэл-шоу "Орел и Решка".

Во вторник, 13 октября, на телеканале "Пятница" вышел выпуск телереперадачи  "Орел и Решка" в Карелии. По традиции ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко спрятали бутылку со 100 долларами. Сделали они это в Сортавале.

Как сообщил паблик Сортавалы, после выхода передачи на месте клада был ажиотаж.

"Признавайтесь, кто нашел бутылку?" - спрашивали друг у друга собравшиеся.

По информации паблика, к месту скопления людей, искавших клад, вызвали полицию из-за "интенсивного" движения.

Ранее сообщалось, что летом юморист и телеведущий Тимур Родригез посетил Петрозаводск и сфотографировался на набережной Онего.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-14 12:52:34
Пора цифровой рубль закапывать в виртуальном пространстве, слабаки.
Бездельник
2020-10-14 12:18:09
И закопали на поле чудес в стране дураков. :)
zanoza
2020-10-14 12:35:24
Бездельник, +++++++++++++
однозначно
2020-10-14 11:40:15
Во-первых идиоты, а во-вторых в России денежная платежная единица - рубль.
Гость
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