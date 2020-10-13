Ведущие телешоу "Орел и Решка" спрятали в Карелии 100 долларов

Жители Сортавалы искали клад, спрятанный ведущими трэвэл-шоу "Орел и Решка".

Во вторник, 13 октября, на телеканале "Пятница" вышел выпуск телереперадачи "Орел и Решка" в Карелии. По традиции ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко спрятали бутылку со 100 долларами. Сделали они это в Сортавале.

Как сообщил паблик Сортавалы, после выхода передачи на месте клада был ажиотаж.

"Признавайтесь, кто нашел бутылку?" - спрашивали друг у друга собравшиеся.

По информации паблика, к месту скопления людей, искавших клад, вызвали полицию из-за "интенсивного" движения.

Ранее сообщалось, что летом юморист и телеведущий Тимур Родригез посетил Петрозаводск и сфотографировался на набережной Онего.