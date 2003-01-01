В городе Лахденпохья установили новый насос для воды

Сейчас идет пусконаладка оборудования.

Новый насос подключили, осталось провести его наладку. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По словам директора «Водоканала» Юрия Морозова, это займет до двух недель, но напор воды уже улучшился во всех районах города.

Глава республики дал поручение закупить второй насос — он будет работать как запасной, чтобы избежать перебоев в будущем. Власти района совместно с муниципалитетом разрабатывают инвестиционную программу для модернизации всей системы водоснабжения.

Напомним, старое оборудование вышло из строя в июле из-за проблем с электричеством, и несколько недель жители отдаленных районов жаловались на слабый напор воды. Для временного решения проблемы использовали резервный насос меньшей мощности, а воду в некоторые дома привозили автоцистернами.

Напомним, насос приобрели на средства благотворителей. На днях его доставили из Москвы.