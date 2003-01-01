Реклама на сайте
Обществоведение
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Лекции про лес
Лесопромышленный комплекс Карелии: потенциал и вызовы
05 августа, 16:00 Статьи
Кинотетрис
«Мой папа – медведь»: о том, как влезть в чужую шкуру и наладить взаимоотношения
01 августа, 14:42 Статьи
Новости

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии: стали известны подробности ДТП на «Коле»

10:50

В Олонце реконструируют мост через реку Мегрега

10:40

Глава Петрозаводска рассказала, какие районы города могут связать новые автобусные маршруты

10:29

Жительница Петербурга выиграла в лотерею 72 млн рублей

10:20

В городе Лахденпохья установили новый насос для воды

10:00

Подсветка появится у двух мемориальных комплексов в Петрозаводске

09:45

В городе Сортавала местному жителю сломали ребра из ревности

09:25

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

09:00

В Карелии открыли новый редкий минерал

08:40

Грузовик и автобус столкнулись на трассе «Кола»

08:00

Владельцев гаражей на улице Петрозаводска призвали снести строения

07:40

Жителя Карелии подозревают в жестоком избиении собаки

07:20

Словарь русского языка пополнился словами «тиктокер», «раф», «беспилотник»

07:00

Мужчина погиб возле карельского острова на Ладоге

06:40

Врач назвала самый разрушительный для женского здоровья напиток

00:10

В России резко возросли расходы бюджета

23:20

В Эстонии «Ромео и Джульетту» поставили с участием грузовиков и экскаваторов

22:30

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей и гостей республики соблюдать противопожарный режим

20:40

Специалисты провели 24 консультации для участников СВО в карельском филиале фонда «Защитники Отечества».

18:46

В Лахденпохском районе открыли контактный зоопарк с пушистыми кроликами

18:30

Прокуратура Карелии проверит факты нарушения прав пожарных-десантников после их видеообращения

18:00

Республиканский перинатальный центр Карелии стал ключевым учреждением региона

17:40

12 жителей России умерли от отравления самодельной чачей из Сочи

17:20

«Открытого огня нет»: специалисты ликвидировали очаг возгорания на Шардонских островах

17:05

До +24°С, возможен дождь: прогноз погоды на 8 августа

17:00

Житель Петрозаводска получил 5 лет колонии за мошенничество со стройматериалами

16:40

В Онежском озере горят Шардонские острова

16:30

МВД Карелии предлагает сдать оружие и получить вознаграждение

16:20

В Медвежьегорском районе три дня подряд будут вестись взрывные работы

16:00

С 1 сентября официально запустят российский мессенджер — MAX

15:45

Фасовала и разносила по тайникам: 20-летняя жительница Карелии ответит перед судом за попытку торговли наркотиками

15:40

Всероссийская Вахта Памяти ФССП России собрала поисковиков в Карелии

15:31

В Беломорском районе возводят современный фельдшерско-акушерский пункт

15:20

Доступна для скачивания обновлённая версия «Госуслуги Дом»

15:00

В Китае зафиксирована вспышка тропической лихорадки чикунгунья

14:50

МТС открыла в Карелии предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro

14:30

В мэрии рассказали, есть ли собственник у трансформаторной будки в Петрозаводске, возле которой ударило током подростка

14:30

Участникам СВО продлили срок действия результатов ЕГЭ

14:10

Порядка 40% трудоустроенных жителей Карелии никогда не получали премий

13:50

В Минприроды Карелии прокомментировали жалобы десантников-пожарных на условия труда

13:40

В Карелии отремонтируют 20 километров трассы «Кола»

13:30

По соседству с Карелией четырехлетняя девочка попала в реанимацию после падения с горки в садике

13:00

Билайн расширил возможности платформы «план б.»: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3

12:59

Супруги из Карелии поверили в прибавку к пенсии и отдали мошенникам 3,7 млн рублей

12:30

«Палец опух и начал краснеть»: жительница Карелии не могла снять кольцо и обратилась за помощью в МЧС

12:15

Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Карелии

12:00

Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов

11:50

Десантники-пожарные Авиалесоохраны записали видеообращение к жителям Карелии

11:30

В открытый люк Пудожской котельной упала юная мурманчанка

11:10

Действующие участники СВО из Карелии рассказали, чем будут заниматься на гражданке

11:06

В Лахденпохском районе нашли заблудившуюся в лесу пожилую женщину

11:00

Партия «Новые люди» провела Единый день помощи приютам для бездомных животных

10:40

Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы

10:40

В правительстве рассказали, какое изображение появится на Доме молодежи в Петрозаводске после ремонта

10:24

На Земле ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца

10:20

Жительница города Сортавала потеряла все свои деньги из-за аферистов

10:00

Шандалович оценил строительство Лобановского моста в Петрозаводске

09:40

На Белом море нашли тело последнего пропавшего в походе на байдарках туриста

09:30

Еще в одном районе Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

09:25

Сегодня Беломорск простится с утонувшим в реке Выг мальчиком

09:00

В Карелии названы имена победителей программы «Земский работник культуры»

08:40

Астронавты впервые сварят пиво на МКС

08:20

Предупреждение Хокинга об инопланетной угрозе может сбыться

08:00

Ученые Китая создали мозгоподобный компьютер с 2 миллиардами нейронов

07:40

Ученые обнаружили девять новых объектов эпохи ранней Вселенной

07:20

Карелия почти на 40% нарастила поставки своей лесопродукции на российский рынок

07:00

Стало известно, как проходит ликвидация пожара в Медвежьегорске

06:40

Российские ученые разработали новый способ лечений от гриппа

00:10
В городе Лахденпохья установили новый насос для воды
Сегодня 10:00 Общество
Поделиться

Сейчас идет пусконаладка оборудования.

фото: © со страницы Артура Парфенчикова/VK

Новый насос подключили, осталось провести его наладку. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По словам директора «Водоканала» Юрия Морозова, это займет до двух недель, но напор воды уже улучшился во всех районах города.

Глава республики дал поручение закупить второй насос — он будет работать как запасной, чтобы избежать перебоев в будущем. Власти района совместно с муниципалитетом разрабатывают инвестиционную программу для модернизации всей системы водоснабжения.

Напомним, старое оборудование вышло из строя в июле из-за проблем с электричеством, и несколько недель жители отдаленных районов жаловались на слабый напор воды. Для временного решения проблемы использовали резервный насос меньшей мощности, а воду в некоторые дома привозили автоцистернами.

Напомним, насос приобрели на средства благотворителей. На днях его доставили из Москвы. 

Обсудить (0) в ленту
Прокуратура Карелии проверит факты нарушения прав пожарных-десантников после их видеообращения
07 августа, 18:00 Происшествия
«Открытого огня нет»: специалисты ликвидировали очаг возгорания на Шардонских островах
07 августа, 17:05 Природа
В Онежском озере горят Шардонские острова
07 августа, 16:30 Природа
В мэрии рассказали, есть ли собственник у трансформаторной будки в Петрозаводске, возле которой ударило током подростка
07 августа, 14:30 Политика
Ожирение в Карелии достигло масштабов эпидемии

Пятая часть тех, кто прошел диспансеризацию, имеют признаки ожирения, рассказали в Минздраве Карелии.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение