В городе на севере Карелии простились с земляками, погибшими на СВО

Жители Сегежи попрощались с двумя уроженцами города, не вернувшимися со спецоперации.
В Сегеже простились с бойцами Эдуардом Пахомовым и Василием Шалаевым, погибшими в ходе СВО. Церемония прошла в субботу, 18 февраля. Об этом написали в паблике «Сегежские Будни».
Родным и близким выразили соболезнования депутат заксобрания Сергей Шугаев, замминистра экономического развития республики Виктор Свирский, глава района. Кроме того, церемонию прощания посетили многие местные жители.
Ранее глава Карелии сообщил о пятерых погибших в зоне спецоперации.
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