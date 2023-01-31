В городе на севере Карелии простились с земляками, погибшими на СВО

Жители Сегежи попрощались с двумя уроженцами города, не вернувшимися со спецоперации.

В Сегеже простились с бойцами Эдуардом Пахомовым и Василием Шалаевым, погибшими в ходе СВО. Церемония прошла в субботу, 18 февраля. Об этом написали в паблике «Сегежские Будни».

Родным и близким выразили соболезнования депутат заксобрания Сергей Шугаев, замминистра экономического развития республики Виктор Свирский, глава района. Кроме того, церемонию прощания посетили многие местные жители.

Ранее глава Карелии сообщил о пятерых погибших в зоне спецоперации.