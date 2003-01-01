В городе Сортавала местному жителю сломали ребра из ревности

В городе Сортавала возбудили уголовное дело после жестокого избиения местного жителя.

По данным полиции, конфликт произошел из-за личной неприязни. Мужчинам понравилась одна и та же женщина. Подозреваемый узнал, что потерпевший проявлял внимание к его знакомой.

Сортавалец отправился выяснить отношения на набережную, где рыбачил его соперник. По версии следствия, подозреваемый избил его руками и ногами. В результате у потерпевшего сломаны ребра и диагностирован пневмоторакс — эти повреждения признаны тяжкими.

Дело расследуют по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.