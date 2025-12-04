В городе Сортавала мошенники под видом сотрудников администрации звонят пенсионерам

Местные власти рассказали о новой схеме обмана — все звучит очень убедительно.
В Сортавальском округе зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества. Как сообщили в местной администрации, злоумышленники обзванивают пенсионеров, представляясь работниками городской администрации.
Чтобы вызвать доверие, аферисты называют реальные фамилии сотрудников, упоминают конкретные адреса зданий администрации на улицах Гагарина и Кирова и даже приглашают граждан подойти лично. Под предлогом оформления «положенных выплат ветеранам труда», вручения грамот или наград они пытаются выведать у людей персональные данные, номера банковских карт или коды из СМС.
В администрации Сортавальского округа подчеркивают, что никогда не звонят жителям с подобными предложениями о выплатах или наградах и не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону. Все социальные выплаты оформляются исключительно через официальный портал Госуслуг, в МФЦ или в органах социальной защиты.
Жителей республики призывают быть бдительными и при поступлении подозрительного звонка немедленно прекращать разговор. Также администрация просит жителей рассказать об этой схеме своим пожилым родственникам и знакомым.
