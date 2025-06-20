В городе Сортавала начальник отделения почты украла более 190 тысяч рублей

Женщина вносила в официальные документы заведомо ложные сведения о выплате гражданам пенсий и пособий,

В городе Сортавала прокруатв утвердила обвинение начальника почты, которая украла более 190 тысяч рублей. По данным ведомства, 32-летняя местная жительница обвиняется по статье о присвоении с использованием служебного положения и служебном подлоге.

— По версии следствия, в период с октября 2024 года по март 2025 года обвиняемая, являясь начальником отделения почтовой связи и имея доступ к денежным средствам, не вернула в кассу более 190 тыс. рублей, полученных за оказание услуг почтовой связи. Для сокрытия своих действий она вносила в официальные документы заведомо ложные сведения о выплате гражданам пенсий и пособий, в то время как фактически они денежные средства не получали, — рассказали в прокуратуре.

При предварительном расследовании обвиняемая возместила часть причиненного ущерба. Обвинительное заключение направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения.