В городе Сортавала «Нерадивый отец» предстал перед судом за неуплату алиментов

Житель Сортавальского района признан виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетней дочери.
Жителя Сортавальского района накажут за неуплату алиментов бывшей супруге на содержание несовершеннолетней дочери. По данным пресс-службы судов, мужчина признал свою вину и раскаялся во время судебного заседания.
По статье о неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело.
— Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ - неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно, — подчеркнули в пресс-службе.
Приговор суда не вступил в законную силу.