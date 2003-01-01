В городе Сортавала новые дома строят в историческом стиле

Артур Парфенчиков посетил Сортавальский округ и пообещал помочь комплексно развивать столицу Приладожья и привлекать инвестиции.

Дальнейшие планы по развитию, привлечению инвестиций, сохранению объектов культурного наследия, реализации новых проектов и преображению внешнего облика столицы карельского Приладожья глава республики Артур Парфенчиков обсудил с руководителем округа Сергеем Крупиным в ходе рабочей поездки в город Сортавала.

Сегодня благодаря планомерной работе правительства Карелии: по определению охранных зон, внесению изменений в правила благоустройства Сортавалы, развитию инфраструктуры – в город активно приходят инвесторы. Таким примером стал первый за многие годы коммерческий многоквартирный дом на Советской улице, построенный частным инвестором.

– По Сортавале ведем многолетнюю комплексную работу. Разработан план и охранная зона исторического центра города, – подчеркнул Артур Парфенчиков. – Новый дом – первый пример реализации инвестиционного проекта коммерческого жилья в центре Сортавалы под контролем Управления по охране памятников. Практика показала его высокую востребованность – почти все квартиры реализованы. Среди покупателей не только жители Карелии, но и граждане из других регионов нашей страны. Мы в целом видим ежегодный миграционный прирост населения в Сортавальском округе: Сортавала становится привлекательным местом для жизни.

Здание на Советской улице ввели в эксплуатацию этим летом. В трехэтажном доме – 50 квартир, и у 49 из них уже есть хозяева. Сегодня многоквартирный дом готовят к заселению. Вокруг выполнили благоустройство – замостили тротуар, заасфальтировали проезд, оборудовали детскую площадку и наружное освещение. Само же здание удалось выполнить в органичном для исторического центра стиле.

– Это один из тех примеров, когда мы строим новое жилье, сохраняя исторический стиль города. Дом на Советской улице – первая ласточка, на очереди – улица Пушкина, – поделился Сергей Крупин. – Далее ожидаем целую череду подобных проектов.

Новый дом расположился на Советской улице, которую ждет реставрация. За счет поддержки правительства Карелии на ней уже завершают ремонт автодороги и тротуаров. Кроме того, продолжается процесс изъятия из частной собственности в пользу муниципалитета полуразрушенного жилого дома XIX века, признанного памятником культурного наследия регионального значения, приведенного в ненадлежащее состояние владельцами. Также Сергей Крупин отметил, что прорабатывается проект реконструкции ещё одного исторического здания на Советской улице, в котором располагается гостиница «Ладога».

Благодаря такому комплексному подходу удается в достаточно короткие сроки преображать внешний облик целых кварталов города, сохраняя их историческую аутентичность.

– У нас большие планы – совместно с Управлением по охране памятников под руководством Артура Олеговича сделать этот квартал объектом с образцами деревянного зодчества, то есть произвести у домов ремонт фасадов, в результате восстановив исторический центр, – поделился Сергей Крупин. – Начнем с гостиницы «Ладога» – уже в следующем году по поручению главы Карелии здесь запланированы капитальный ремонт фасада и замена кровли. Таким образом постепенно развивается вся городская инфраструктура, а город становится комфортнее для жителей и гостей Приладожья.

Отдельно на выездном совещании глава Карелии затронул и тему строительства домов для расселения аварийного жилья. Артур Парфенчиков поставил задачу профильным ведомствам совместно с администрацией округа найти территории, подходящие под пятна застройки зданиями, которые при сохранении внешнего облика города могли обладать большей этажностью. Напомним, что республика стала первым регионом, которому выделены средства на реализацию новой программы расселения аварийного жилья.

– Для нас в Сортавале сегодня важны несколько направлений дальнейшего развития: строительство жилья, реконструкция исторических объектов, а возможно и создание реплик утраченных зданий, благоустройство общественных территорий, – сказал Артур Парфенчиков. – Сегодня Сортавала, в первую очередь за счет туристической отрасли, вместе с Петрозаводском является лидером по собственным доходам. Понимаем, что уже в ближайшие годы округ перестанет быть дотационным районом республики и сможет полностью перейти на собственный бюджет.