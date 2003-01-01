Реклама на сайте
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Новости

В Петрозаводске в аварии пострадали два человека

12:10

При взрыве на заводе в Рязанской области погибло по меньшей мере 20 человек

11:50

Музейный комплекс «Саур-Могила» на 50 рублях: Банк России представил новую памятную монету

11:25

«Единая Россия» выявит передовой опыт работы с населением через конкурс «Народный депутат»

11:20

В городе Сортавала новые дома строят в историческом стиле

11:15

На трассе в Карелии легковой автомобиль сбил женщину и вылетел в кювет

11:05

Петрозаводчанка поверила мошенникам и потеряла 40 тысяч рублей

10:50

В Карелии ищут молодого петербуржца, пропавшего при странных обстоятельствах

10:30

Жителей Лахденпохья приглашают на легкоатлетическую эстафету

10:14

В Олонецком районе продавец обокрал пенсионера и купил на вырученные деньги наушники

09:50

В Карелии горели две бани

09:25

В России изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

09:00

В Карелии два ребенка заразились боррелиозом после укусов клещей

08:30

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным

08:00

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

07:40

Медвежьи шалости зафиксировала фотоловушка на границе Карелии

07:20

С погибшим на СВО бойцом простились в Олонецком районе Карелии

07:00

В Петрозаводск доставили Пояс Пресвятой Богородицы

06:40

Врач предостерегла от употребления кофе с определенными десертами

00:10

В России появится новая выплата до семей с детьми

21:00

В страшной аварии в Карелии погиб житель соседнего региона

19:40

Дожди ожидаются в Карелии 18 августа

17:00

Назван виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадал ребенок

16:20

Спикер парламента Карелии рассказал о тихой охоте

15:10

Второй этап благоустройства сквера в Лахденпохья стартует в следующем году

14:23

В Сортавальском округе молодые пограничники дали военную присягу

13:20

Воздушную схватку хищников запечатлели в заповеднике на севере Карелии

12:20

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

11:10

Двое детей пострадали в аварии возле Петрозаводска

10:20

Жительница Петрозаводска пообщалась с бывшим коллегой и лишилась денег

09:30

В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей

08:30

В Кондопоге родилась «королевская» двойня

00:10
В городе Сортавала новые дома строят в историческом стиле
Сегодня 11:15 Общество
Поделиться

Артур Парфенчиков посетил Сортавальский округ и пообещал помочь комплексно развивать столицу Приладожья и привлекать инвестиции.

фото: © пресс-служба правительства Карелии

Дальнейшие планы по развитию, привлечению инвестиций, сохранению объектов культурного наследия, реализации новых проектов и преображению внешнего облика столицы карельского Приладожья глава республики Артур Парфенчиков обсудил с руководителем округа Сергеем Крупиным в ходе рабочей поездки в город Сортавала.

Сегодня благодаря планомерной работе правительства Карелии: по определению охранных зон, внесению изменений в правила благоустройства Сортавалы, развитию инфраструктуры – в город активно приходят инвесторы. Таким примером стал первый за многие годы коммерческий многоквартирный дом на Советской улице, построенный частным инвестором.

– По Сортавале ведем многолетнюю комплексную работу. Разработан план и охранная зона исторического центра города, – подчеркнул Артур Парфенчиков. – Новый дом – первый пример реализации инвестиционного проекта коммерческого жилья в центре Сортавалы под контролем Управления по охране памятников. Практика показала его высокую востребованность – почти все квартиры реализованы. Среди покупателей не только жители Карелии, но и граждане из других регионов нашей страны. Мы в целом видим ежегодный миграционный прирост населения в Сортавальском округе: Сортавала становится привлекательным местом для жизни.

Здание на Советской улице ввели в эксплуатацию этим летом. В трехэтажном доме – 50 квартир, и у 49 из них уже есть хозяева. Сегодня многоквартирный дом готовят к заселению. Вокруг выполнили благоустройство – замостили тротуар, заасфальтировали проезд, оборудовали детскую площадку и наружное освещение. Само же здание удалось выполнить в органичном для исторического центра стиле.

– Это один из тех примеров, когда мы строим новое жилье, сохраняя исторический стиль города. Дом на Советской улице – первая ласточка, на очереди – улица Пушкина, – поделился Сергей Крупин. – Далее ожидаем целую череду подобных проектов.

Новый дом расположился на Советской улице, которую ждет реставрация. За счет поддержки правительства Карелии на ней уже завершают ремонт автодороги и тротуаров. Кроме того, продолжается процесс изъятия из частной собственности в пользу муниципалитета полуразрушенного жилого дома XIX века, признанного памятником культурного наследия регионального значения, приведенного в ненадлежащее состояние владельцами. Также Сергей Крупин отметил, что прорабатывается проект реконструкции ещё одного исторического здания на Советской улице, в котором располагается гостиница «Ладога».

Благодаря такому комплексному подходу удается в достаточно короткие сроки преображать внешний облик целых кварталов города, сохраняя их историческую аутентичность.

– У нас большие планы – совместно с Управлением по охране памятников под руководством Артура Олеговича сделать этот квартал объектом с образцами деревянного зодчества, то есть произвести у домов ремонт фасадов, в результате восстановив исторический центр, – поделился Сергей Крупин. – Начнем с гостиницы «Ладога» – уже в следующем году по поручению главы Карелии здесь запланированы капитальный ремонт фасада и замена кровли. Таким образом постепенно развивается вся городская инфраструктура, а город становится комфортнее для жителей и гостей Приладожья.

Отдельно на выездном совещании глава Карелии затронул и тему строительства домов для расселения аварийного жилья. Артур Парфенчиков поставил задачу профильным ведомствам совместно с администрацией округа найти территории, подходящие под пятна застройки зданиями, которые при сохранении внешнего облика города могли обладать большей этажностью. Напомним, что республика стала первым регионом, которому выделены средства на реализацию новой программы расселения аварийного жилья.

– Для нас в Сортавале сегодня важны несколько направлений дальнейшего развития: строительство жилья, реконструкция исторических объектов, а возможно и создание реплик утраченных зданий, благоустройство общественных территорий, – сказал Артур Парфенчиков. – Сегодня Сортавала, в первую очередь за счет туристической отрасли, вместе с Петрозаводском является лидером по собственным доходам. Понимаем, что уже в ближайшие годы округ перестанет быть дотационным районом республики и сможет полностью перейти на собственный бюджет.

 

Обсудить (0) в ленту
Фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств прошел в Петрозаводске
Масштабный праздник спорта «Ночь физкультурника» прошел в Петрозаводске
Июльская жара в Петрозаводске
Жара, великолепные музыканты и благодарные зрители - как проходил Музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony"
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение