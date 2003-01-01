РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
Тема недели
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30 Статьи
Новости

Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»

11:20

Артур Парфенчиков разместил видео с открытия Лобановского моста

11:10

Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

11:00

Троллебус №6 возобновил работу в Петрозаводске

10:50

Стало известно, куда уехал бывший замглавы по внутренней политике Карелии Игорь Корсаков

10:35

Самая яркая комета года приблизится к Земле в ночь на 21 октября

10:20

Два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе

10:00

Двух жителей Карелии обманули при покупках в интернете

09:30

В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами

09:00

Вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте

08:40

Останки погибших бойцов подняли поисковики на западе Карелии

08:00

Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира

07:40

Шествие кабанов на границе Карелии запечатлела фотоловушка

07:20

Иномарка вылетела в кювет в Приладожье Карелии

07:00

Ярчайшая комета года максимально сблизится с Землей

06:40

Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу

00:10

В Петербурге заключили под стражу жительницу Карелии, оставившую младенца у мусорных баков

23:00

«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске

21:30

Назван средний размер страховой пенсии в России

20:30

Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

19:20

Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии

18:30

Артур Парфенчиков вручил награды на открытии нового Лобановского моста

18:00

Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

17:00

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

16:20

Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО

15:30

В Петрозаводске открыли Лобановский мост

14:30

Башенный кран загорелся в Петрозаводске

13:50

В России отмечается День отца

13:10

Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

12:00

Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска

11:20

На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка

10:40

Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

10:05

Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме

09:40

Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

09:00
В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами
Сегодня 09:00 Общество
Поделиться

Мини-версии знаменитых городских построек деревянных построек отлили из латуни.

фото: © администрация Сортавальского района

В карельском городе Сортавала открыли новый парк миниатюр под названием «Парк Тонтту». Его создал московский предприниматель Андрей Кружалин рядом со своим гостевым домом «Заря».

Администрация Сортавальского округа показала, как выглядит новый арт-объект.

Парк представляет собой аллею латунных моделей известных зданий города, которые были построены в XIX-XX веках. В отличие от парков миниатюр в других городах, например, как в Санкт-Петербурге, здесь можно увидеть не дворцы, а деревянные постройки, которые определяли облик Сортавалы сто лет назад. Среди них — бывший кинотеатр «Заря», в котором сейчас находится мини-отель предпринимателя, дом лесничества, похожий на типичную финскую гостиницу, и обычный финский жилой дом, а также лютеранская кирха.

Парк находится на углу улиц Советских Космонавтов и Ладожской. Раньше участок зарастал бурьяном, а теперь его привели в порядок, сделали дорожки и вечернюю подсветку.
В будущем планируется запустить аудиоэкскурсию. Под каждой латунной моделью появится QR-код, отсканировав который, можно послушать историю здания. Новое туристическое место по достоинству оценил глава Карелии. 

Обсудить (0) в ленту
Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира
Сегодня, 07:40 Спорт
«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске
19 октября, 21:30 Экономика
В Петрозаводске открыли Лобановский мост
19 октября, 14:30 Благоустройство
Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня
19 октября, 10:05 Благоустройство
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение