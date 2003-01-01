В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами

Мини-версии знаменитых городских построек деревянных построек отлили из латуни.

В карельском городе Сортавала открыли новый парк миниатюр под названием «Парк Тонтту». Его создал московский предприниматель Андрей Кружалин рядом со своим гостевым домом «Заря».

Администрация Сортавальского округа показала, как выглядит новый арт-объект.

Парк представляет собой аллею латунных моделей известных зданий города, которые были построены в XIX-XX веках. В отличие от парков миниатюр в других городах, например, как в Санкт-Петербурге, здесь можно увидеть не дворцы, а деревянные постройки, которые определяли облик Сортавалы сто лет назад. Среди них — бывший кинотеатр «Заря», в котором сейчас находится мини-отель предпринимателя, дом лесничества, похожий на типичную финскую гостиницу, и обычный финский жилой дом, а также лютеранская кирха.

Парк находится на углу улиц Советских Космонавтов и Ладожской. Раньше участок зарастал бурьяном, а теперь его привели в порядок, сделали дорожки и вечернюю подсветку.

В будущем планируется запустить аудиоэкскурсию. Под каждой латунной моделью появится QR-код, отсканировав который, можно послушать историю здания. Новое туристическое место по достоинству оценил глава Карелии.