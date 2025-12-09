В городе Сортавала пожарные вынесли газовый баллон из горящего дома

Вечером 9 декабря в городе Сортавала на улице 4-я Гористая вспыхнул пожар.
Как сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин, загорелся частный жилой дом.
В МЧС рассказали, что сигнал о возгорании поступил в экстренную службу в 20:25. На место происшествия выехали пожарные. В ликвидации огня участвовали 12 спасателей и три единицы техники. В ходе тушения пожарные эвакуировали из горящего здания газовый баллон.
Жильцы дома успели самостоятельно покинуть помещение до приезда пожарных, никто не пострадал. Однако в результате пожара строение получило значительные повреждения. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
