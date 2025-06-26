В городе Сортавала произошел пожар в здании железнодорожного депо

Глава Сортавальского округа рассказал «Столица на Онего», что предварительно стало причиной возгорания и какие последствия пожара.

30 июня около 8 утра в городе Сортавала произошел пожар в здании технических складов железнодорожного депо на Выборгском шоссе на выезде из города.

Как рассказал «Столице на Онего» глава Сортавальского округа Сергей Крупин, причиной возгорания, по предварительным причинам, стал не поджог, как писали ранее, а возгорание в автомобиле, который был в боксе. Данный бокс принадлежит железнодорожной автобазе.

В ходе пожара, помимо автомобиля, повреждено подкровельное пространство. По словам Крупина, здание это историческое, к счастью, никаких серьезных обрушений не произошло. Также нет пострадавших. По словам главы округа, повреждения должны устранить в течение месяца.