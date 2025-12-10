В городе Сортавала семья погибшего на производстве рабочего получит 1,3 млн рублей

Спустя четыре года после трагедии родные погибшего мужчины получат компенсацию морального вреда.
Семья рабочего, погибшего на производстве, получит компенсацию морального вреда. Строительная компания должна выплатить 1,3 миллиона рублей.
Как рассказали в прокуратуре, житель города Сортавала работал монтажником систем вентиляции и кондиционирования в ООО «СтройМастер». Летом 2021 года на производстве произошел несчастный случай, в результате которого мужчина погиб. Проверка показала, что трагедия произошла по вине работодателя, нарушившего требования законодательства об охране труда.
На его попечении находились двое несовершеннолетних детей и сожительница. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с компании компенсации морального вреда по случаю потери кормильца.
В ходе судебного разбирательства сторонам удалось достичь соглашения. Между сожительницей погибшего и ООО «СтройМастер» было заключено мировое соглашение, суд утвердил его. Согласно документу, компания обязана выплатить семье 1,3 миллиона рублей.