В городе Сортавала сгорел деревянный дом

Вечером на юге Карелии сгорело заброшенное здание.
26 августа вечером в Сортавале произошло огненное ЧП. Около 20:00 вспыхнул деревянный дом в Фабричном переулке. Об этмо сообщили в 38-й пожарно-спасательной части города Сортавала. Опубликованы фото с места происшествия.
На место выехал четвертый караул пожарных. По предварительной информации, здание было нежилым. В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, ранее в Карелии четыре часа тушили пожар в заброшенном доме.