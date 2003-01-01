В городе Сортавала сыграли необычную свадьбу в стилистике северного фольклора

26 сентября в сортавальском отделе ЗАГС зарегистрировала брак яркая пара.
Никита Воронин и Валентина Герасимова выбрали тематическую свадьбу в стиле сказок народов Севера.
— Этническая свадьба — это не просто праздник, это погружение в историю и самобытность народа, это торжество пропитанное духом предков и традициями определенного народа, — рассказали в ЗАГСе.
Молодожены давно изучают скандинавские мифы, легенды и сказки. Они хотели сохранить и передать традиции северных народов. Для церемонии в ЗАГС Никита и Валентина специально подобрали костюмы в этническом стиле.
Для свадебного застолья пара заказала традиционные скандинавские наряды. Управление ЗАГС Карелии поздравило молодоженов и пожелало им долгой счастливой семейной жизни.
Напомним, ранее ориентировщики из Петрозаводска устроили свадьбу на роликовых лыжах. В Петрозаводске сочетались браком члены сборной России по спортивному ориентированию, мастера спорта Надежда Холманских и Семён Андреев.